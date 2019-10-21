2019-10-21T15:58:37+03:00
Общество

Саратовские студенты получили более 1 млн рублей на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц

Екатерина Семенова
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16 октября 2019 года в Федеральном агентстве по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии всероссийского конкурса молодежных проектов, на котором подвели итоги заочного конкурса среди физических лиц. В конкурсе приняли участие свыше 7 тыс. проектов из 84 субъектов Российской Федерации.

В число победителей конкурса вошли три представителя Саратовской области, среди которых студент Поволжского института управления РАНХиГС Вадим Воронин. Проект Вадима выиграл в номинации «Развитие социальных лифтов» и получил софинансирование от Росмолодежи в размере 600 тыс. рублей. Общая грантовая поддержка для саратовских студентов составила 1,3 млн рублей.

Проект Вадима Воронина — платформа кооперации проектных команд #БольшаяМедведица — это комплекс образовательных мероприятий и информационная платформа, построенная на индивидуальном тестировании, участники которого выбирают путь, по которому они хотят развиваться и удобства, которыми они хотят пользоваться.

Студент ПИУ РАНХиГС Вадим Воронин рассказал о своем проекте.

- Я долго работал над проектом, консультировался со специалистами, представлял на разных конкурсах и, учитывая мнения экспертов, дорабатывал проектную заявку и саму идею. Наша цель в проекте — сформировать у молодежи в городах, селах и районных центрах целостное положительное отношение к эффективному участию в кооперации для решения вопросов и проблем местного значения. Мы покажем и поможем использовать рабочие каналы взаимодействия с органами власти помимо митингов, петиций и жалоб в социальных сетях, — отметил он.

Кроме того, состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, на котором был сформирован перечень победителей очередного конкурса президентских грантов.

В число проектов-победителей вошли проекты представителей Саратовской области, направленные на развитие молодежной политики на территории региона — всего 15 проектов, общая сумма поддержки составила 21 млн 998 тыс. рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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