В Саратове пройдет творческий вечер актрисы Светланы Никулиной

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-21T15:55:10+03:00

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В Саратове 24 октября в 17:00 в музее имени Федина пройдет творческий вечер «Вольный проезд» Светланы Никулиной.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области,

В рамках Года театра в музее Федина состоится творческий вечер актрисы и педагога Светланы Никулиной «Вольный проезд», гости мероприятия услышат стихи и отрывки из произведений Бродского, Набокова, Цветаевой, а также романсы.

Напомним, что Светлана Никулина является артисткой драматического театра «Версия» и Саратовского ТЮЗа имени Ю. П. Киселёва.

ИСТОЧНИК KP.RU