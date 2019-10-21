В Саратове пройдет творческий вечер актрисы Светланы Никулиной
Мероприятие состоится в музее имени Федина
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В Саратове 24 октября в 17:00 в музее имени Федина пройдет творческий вечер «Вольный проезд» Светланы Никулиной.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области,
В рамках Года театра в музее Федина состоится творческий вечер актрисы и педагога Светланы Никулиной «Вольный проезд», гости мероприятия услышат стихи и отрывки из произведений Бродского, Набокова, Цветаевой, а также романсы.
Напомним, что Светлана Никулина является артисткой драматического театра «Версия» и Саратовского ТЮЗа имени Ю. П. Киселёва.
ИСТОЧНИК KP.RU