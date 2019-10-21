Семь пьяных водителей выехали на дороги Саратова в темное время суток

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-21T14:53:13+03:00

Трое из них уже лишены прав

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Госавтоинспекция Саратова подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель», проходившего по вечерам и ночам 18 и 19 октября.

- За время операции поймали семь пьяных водителей, трое из них уже были лишены прав. Также три шофера отказались проходить тест на алкоголь, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Дорожная полиция призывает водителей не преступать закон, так как пьяная езда представляет угрозу жизни и здоровья для всех участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU