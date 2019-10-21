Жителям Саратовской области вернули 11,5 млн рублей за услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-21T15:01:44+03:00

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Государственная жилищная инспекция Саратовской области выявила нарушения при начислении оплаты за услуги ЖКХ местным жителям.

Об этом сегодня, 22 октября, рассказал на постоянно действующем совещании регионального правительства начальник жилищной инспекции Сергей Вербин.

Как стало известно «КП-Саратов» в пресс-службе ГЖИ, за девять месяцев этого года гражданам вернули 11,5 млн рублей, практически столько же, сколько в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU