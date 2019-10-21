2019-10-21T15:01:44+03:00
Общество

Жителям Саратовской области вернули 11,5 млн рублей за услуги ЖКХ

Сделан перерасчет
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственная жилищная инспекция Саратовской области выявила нарушения при начислении оплаты за услуги ЖКХ местным жителям.

Об этом сегодня, 22 октября, рассказал на постоянно действующем совещании регионального правительства начальник жилищной инспекции Сергей Вербин.

Как стало известно «КП-Саратов» в пресс-службе ГЖИ, за девять месяцев этого года гражданам вернули 11,5 млн рублей, практически столько же, сколько в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На химзаводе в Саратове произошел пожар
Тепло в Саратове может подорожать на 7,6%
Авария на Молочке парализовала движение в Солнечный
В областном комитете по тарифам обвинили РИА Рейтинг в необъективности
Саратовская область не достигла уровня эпидемии гриппа
Прокуратура возмутилась зарослями в Ленинском районе
Вольск завесят камерами с технологией распознавания лиц
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще
Валерий Радаев высадил яблони в Марксовском районе
ТКО весом в 100 синих китов вывезли на МПС в Марксе
В селе Старая Порубежка открыли новую спортплощадку
На заводе в Горном могут утилизировать фосфогипс
Саратовцы попросили мэра убрать опасные деревья
Жительница Саратова отдала 700 тыс. рублей за злоупотребление полномочиями
На балаковском заводе начали строить гидрографические катера
Саратовские студенты получили более 1 млн рублей на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц
В Марксе бизнесмен лишился мебели из-за долгов
В Саратове пройдет творческий вечер актрисы Светланы Никулиной
На заводе в Горном планируют поставить уникальную шведскую установку с максимальной защитой
Семь пьяных водителей выехали на дороги Саратова в темное время суток
В Саратове ученые обсуждают технологию переработки отходов в Горном
В начале ноября в селе Вязовка откроют модельную библиотеку
Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду
Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе
Людмила Сиротина: Региональный политсовет «Единой России» усилился представителями первичных отделений
В Саратове 13 пожарных тушили здание на Песчано-Уметском тракте
В Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи и троллейбусы
Аткарская прокуратура выявила пять сайтов по продаже поддельных медкнижек