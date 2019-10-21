Жительница Саратова отдала 700 тыс. рублей за злоупотребление полномочиями
У гражданки сняли деньги со счета
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Судебные приставы Саратова исполнили решение о взыскании 700 тыс. рублей с местной жительницы за злоупотребление должностными полномочиями.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, у гражданки арестовали автомобиль марки Renault, однако эта мера не повлияла на должницу.
Выяснилось, что у нее есть счет, средства с которого списали.
Взысканную сумму перевели на депозитный счет районного отдела, а после — взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU