В начале ноября в селе Вязовка откроют модельную библиотеку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-21T13:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании коллегии министерства культуры Саратовской области начальник управления культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Алена Хайдарова рассказала о торжественной церемонии открытия модельной библиотеки в селе Вязовка.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, работы идут в рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины».

Особенно успешно проект реализуется в Татищевском районе, где отремонтировали фасад детской школы искусств, обустроен сквер, открыты новые направления «Хореография», «Хоровое пение», «Декоративно-прикладное творчество», «Народные инструменты».

Также в августе 2017-го прошла торжественная церемония открытия после реконструкции Сторожевского сельского дома культуры, а в 2018 году для жителей села Курдюм состоялось открытие сельского клуба.

В 2019 году после капремонта открыл свои двери Большекаменский сельский клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU