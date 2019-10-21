Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-21T13:52:11+03:00

Его лишили прав на два года

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Суд признал 37-летнего балаковца виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в январе 2014 года мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года за это же правонарушение.

Однако 10 июля мужчина вновь сел за руль своего ВАЗ-21011, будучи подшофе. Его состояние подтвердило освидетельствование, на которое его отправили сотрудники дорожного патруля.

Суд обязал гражданина провести 150 часов обязательных работ с запретом на два года приближаться к рулю автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU