2019-10-21T12:54:33+03:00
Политика

Людмила Сиротина: Региональный политсовет «Единой России» усилился представителями первичных отделений

По словам делегата конференции, это подтверждает слова секретаря реготделения Николая Панкова о необходимости поддержки и развития именно первичного партийного звена
Ольга Симонова
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Делегат прошедшей в субботу, 19 октября, конференции Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», главный редактор газеты «Знамя Труда» из Дергачевского района Людмила Сиротина положительно оценила изменения в составе политсовета и подчеркнула, что они позволят с новыми силами приступить к реализации поставленных перед партийцами задач.

- Многие партийцы, вошедшие по итогам конференции в региональный политсовет «Единой России», не новички в политике и играют в жизни регионального отделения партии большую роль. Одни занимаются развитием партийных проектов и региональных дискуссионных площадок, другие большое внимание уделяют общению с людьми, получают от них обратную связь и транслируют ее на уровень местных и регионального отделения. Для меня приятно, что региональный политсовет «Единой России» усилился также представителями первичных отделений партии — это подтверждает слова секретаря реготделения Николая Васильевича Панкова о необходимости поддержки и развития именно первичного партийного звена. Не сомневаюсь, что в новом составе региональный политсовет будет активен, а его представители подключатся к решению тех задач, что были озвучены в ходе минувшей конференции, — прокомментировала Сиротина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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