Житель Камышина приехал грабить в Саратов и остался недоволен приговором

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-21T11:50:37+03:00

Его отправили в колонию на четыре месяца

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В Саратове 33-летний ранее судимый житель Камышина Волгоградской области остался недоволен приговором за покушение на грабеж.

- Вечером 19 марта 2019 года мужчина решил присвоить одежду из магазина в ТЦ. Гражданин осмотрелся по сторонам и понял, что его никто не видит. Тогда он упаковал в свой рюкзак мужскую куртку и джинсы и пошел на выход. Сотрудники торговой точки заметили преступника и потребовали его отдать вещи, но он невозмутимо последовал оттуда, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Поносить одежду злоумышленнику не удалось, его задержала полиция, а Кировский районный суд приговорил к четырем месяцам колонии общего режима.

Осужденный и его адвокат подали жалобу, полагая, что наказание суровое, и Фемида сделала неправильные выводы.

Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора и оставил его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU