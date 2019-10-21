Саратовские боксеры взяли четыре медали международного турнира
В состязаниях приняли участие свыше 200 человек
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В Липецке с 15 по 19 октября прошел международный турнир по боксу.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 200 участников из Луганской Народной Республики, Абхазии и 11 регионов России.
Саратовские спортсмены завоевали четыре медали: второе место занял Владимир Болдырев и Данила Забоенков, а лучшими стали Никита Тихомиров и Никита Тычков.
ИСТОЧНИК KP.RU