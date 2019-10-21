В саратовскую колонию пытались передать героин в грецком орехе
Внутри посылки было 10 граммов наркотика
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В колонии Саратовской области нашли посылку с наркотиками в неожиданном предмете.
- Героин был спрятан в грецком орехе. Его обнаружили во время досмотра посылки, которую прислали осужденному за незаконный оборот наркотиков. Вес наркотика составил более 10 граммов, что является крупным размером, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В отношении заключенного возбуждено новое уголовное дело — за покушение на приобретение и хранение наркотиков, расследование которого продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU