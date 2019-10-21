В саратовскую колонию пытались передать героин в грецком орехе

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-21T11:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В колонии Саратовской области нашли посылку с наркотиками в неожиданном предмете.

- Героин был спрятан в грецком орехе. Его обнаружили во время досмотра посылки, которую прислали осужденному за незаконный оборот наркотиков. Вес наркотика составил более 10 граммов, что является крупным размером, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В отношении заключенного возбуждено новое уголовное дело — за покушение на приобретение и хранение наркотиков, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU