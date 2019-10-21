В Красноармейске у мужчины из «Мерседеса» украли деньги и телефон
Предполагаемый преступник задержан
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Полиция Красноармейского района раскрыла кражу у 28-летнего жителя Москвы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30 сентября с 14:00 до 17:00 48-летний рецидивист украл из его Mercedes-Benz 10 тыс. рублей и сотовый телефон Fly.
Машина стояла припаркованной на улице Кондакова.
Вчера, 20 октября, предполагаемого похитителя задержали, он во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU