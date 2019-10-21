Добровольцы укрыли от дождя оставленные на месте гибели Лизы Киселёвой игрушки
Вывезены увядшие цветы
Фото из Instagram Татьяны Загородней
Изменить размер текста:
В гаражном кооперативе, где была убита Лиза Киселёва, убрали увядшие цветы.
Как сообщила в своем Instagram Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя, работу провели добровольцы.
- Спасибо ребятам за работу. Убрались на народном мемориале убитой Лизочки на месте убийства. Вывезли увядшие цветы. Мусор около гаража. Разобрали игрушки, положили все на пакет. И пакетом закрыли. Впереди дожди. Оставили цветы в горшках, которые не завяли, — сообщила детский омбудсмен.
Она всех поблагодарила за помощь и поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU