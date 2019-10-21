Добровольцы укрыли от дождя оставленные на месте гибели Лизы Киселёвой игрушки

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-21T11:11:43+03:00

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В гаражном кооперативе, где была убита Лиза Киселёва, убрали увядшие цветы.

Как сообщила в своем Instagram Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя, работу провели добровольцы.

- Спасибо ребятам за работу. Убрались на народном мемориале убитой Лизочки на месте убийства. Вывезли увядшие цветы. Мусор около гаража. Разобрали игрушки, положили все на пакет. И пакетом закрыли. Впереди дожди. Оставили цветы в горшках, которые не завяли, — сообщила детский омбудсмен.

Она всех поблагодарила за помощь и поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU