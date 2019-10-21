В Сухом Карабулаке наркоман украл из магазина деньги и сигареты

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-21T10:57:31+03:00

Мужчина во всем признался

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В полицию Базарно-Карабулакского района поступило сообщение от 57-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 6 на 7 октября кто-то сломал замок магазина в селе Сухой Карабулак и унес свыше 3,7 тыс. рублей и сигареты, сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 20-летний парень, который находится в федеральном розыске за преступление, связанное с наркотиками.

Юноша во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU