В Сухом Карабулаке наркоман украл из магазина деньги и сигареты
Мужчина во всем признался
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В полицию Базарно-Карабулакского района поступило сообщение от 57-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 6 на 7 октября кто-то сломал замок магазина в селе Сухой Карабулак и унес свыше 3,7 тыс. рублей и сигареты, сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 20-летний парень, который находится в федеральном розыске за преступление, связанное с наркотиками.
Юноша во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU