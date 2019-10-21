В Красноармейском районе на пожаре из-за сигареты погиб мужчина
Трагедия произошла в субботнюю полночь
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В Красноармейске Саратовской области в ночь на воскресенье на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о ЧП поступил дежурному в 23:59. Горел частный дом в селе Розовка.
На место выезжали два расчета и шесть человек. Площадь возгорания составила 50 кв. м.
На пожаре погиб 52-летний мужчина. По предварительной версии, причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU