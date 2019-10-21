Саратовец прикинулся газовиком ради кражи 30 тыс. рублей
Мужчина якобы хотел установить счетчик
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Полиция раскрыла кражу в отношении 71-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в январе прошлого года 36-летний гражданин пришел к ней домой и представился работником газовой службы, который пришел, чтобы установить счетчик.
Новых приборов в доме не появилось, но когда мужчина ушел, с ним пропало 30 тыс. рублей.
Только спустя год гражданина задержали, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU