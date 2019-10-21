2019-10-21T09:58:49+03:00
Происшествия

В Саратове девушка украла у деда стиральную машину

Технику она продала за 5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 72-летнего жителя квартиры на улице Степана Разина в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11 по 12 октября кто-то унес из его жилплощади стиральную машину марки Indesit.

Выяснилось, что технику взяла его 22-летняя внучка.

Позже машинку нашли дома у 58-летнего мужчину, который живет на 1-м Детском проезде. По словам гражданина, он купил бытовую технику у подруги за 5 тыс. рублей.

Вчера, 20 октября, злоумышленницу доставили в отдел. Она во всем призналась, после чего девушку отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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