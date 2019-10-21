В Аркадаке парень разобрал чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-21T09:57:35+03:00

Юноша во всем признался

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Полиция Аркадакского района раскрыла кражу в отношении местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 15 октября в отдел поступило заявление от 69-летней женщины, которая рассказала, что кто-то разобрал ВАЗ-2105 ее сына.

Машина стояла припаркованной на улице Завертяева.

Вчера, 20 октября, по подозрению в преступлении в отдел доставили 16-летнего местного жителя.

Парень во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU