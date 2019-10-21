В Аркадаке парень разобрал чужой автомобиль
Юноша во всем признался
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Полиция Аркадакского района раскрыла кражу в отношении местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 15 октября в отдел поступило заявление от 69-летней женщины, которая рассказала, что кто-то разобрал ВАЗ-2105 ее сына.
Машина стояла припаркованной на улице Завертяева.
Вчера, 20 октября, по подозрению в преступлении в отдел доставили 16-летнего местного жителя.
Парень во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU