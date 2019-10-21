В Заводском районе на ночь закроют железнодорожный переезд
Объехать перекрытие можно на следующем километре
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В Заводском районе Саратова на ночь, с 23 на 24 октября, закроют железнодорожный переезд.
- Из-за ремонта с 22:00 до 06:00 автомобилям нельзя будет проехать на 5-м км перегона Саратов-3 — Примыкание, что на Ново-Астраханском шоссе. Объехать перекрытие можно на 6-м км этого же перегона — на 5-м Динамовском проезде, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.
Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к ремонту.
ИСТОЧНИК KP.RU