Балаковский филиал АО «Апатит» стал обладателем Гран-при регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-21T09:45:38+03:00

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Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») стал обладателем Гран-при регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Награждение состоялось в рамках заседания трехсторонней комиссии Саратовской области по регулированию трудовых отношений. Диплом директору предприятия Андрею Шибневу вручил глава региона Валерий Радаев.

- Балаковский филиал АО «Апатит» становится финалистом конкурса второй год подряд, — сообщил Андрей Шибнев. — Компания «ФосАгро» является надежным партнером региональной власти в решении важных социальных и экономических задач. Это возможно, благодаря развитию Компании и предприятия, модернизации мощностей. Сегодня Балаковский филиал АО «Апатит» — один из лидеров промышленного сектора Саратовской области, ежегодно выпускающий более 2 млн тонн товарной продукции.

Жюри конкурса отметило предприятие в двух номинациях: «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» являются участниками нескольких социальных программ. Одна из них — «Здоровье» — направлена на профилактику профессиональных заболеваний, организацию санаторно-курортного и оздоровительного отдыха, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий. При этом сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» могут отдыхать в корпоративном санатории «Изумруд» вместе со своими близкими: супругами, детьми и родителями.

На предприятии с 2013 года реализуется корпоративная жилищная программа. Ее участниками могут стать сотрудники, проработавшие на предприятиях Группы «ФосАгро» не менее одного года. С 2015 года они могут приобрести или построить жилье на условиях ипотечного кредитования. Предприятие в данном случае возмещает проценты по кредиту работнику в размере до 1,5 млн рублей. Преимущественное право на это имеют работники, состоящие в кадровом резерве, участники программы «Молодые талантливые специалисты», а также те, кто имеет высокие результаты в труде и общественной жизни. Всего за минувшие пять лет улучшили свои жилищные условия 87 сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит».

Активно развивается корпоративная социальная инфраструктура. На реконструкцию санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд» с 2014 года направлено почти 400 млн. рублей: были построены бассейн и кафе, проведена реконструкция номерного фонда и большого обеденного зала, благоустроена территория, открыт веревочный парк.

В сентябре 2017 года на призаводской территории Балаковского филиала АО «Апатит» состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса с тренажерным и фитнес-залом, сауной, большим залом для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Тренируются здесь не только сотрудники предприятия, но и жители города Балаково, а также сел Балаковского района, спортсмены спидвей-клуба «Турбина», АНО «ДРОЗД-Балаково», студенты Балаковского филиала РАНХиГС.

В конце 2018 года рядом с ФОКом был открыт плавательный бассейн с пятью дорожками и современной системой очистки воды, который также открыт для всех желающих. Популярность заводского комплекса после открытия бассейна значительно возросла. За 8 месяцев 2019 года ФОК Балаковского филиала АО «Апатит» посетили 17 847 человек. Для сравнения, за весь 2018-й год здесь побывали 12 636 любителей активного отдыха. Уникальным комплекс делает не только набор возможностей для занятий спортом, но и то, что тренируются здесь абсолютно бесплатно. Таким образом, компания «ФосАгро» делает вклад в поддержание здорового образа жизни не только своих сотрудников, но и членов их семей, а также всех жителей Балаковского района.

Кроме того, в Саратовской области компания «ФосАгро» поддерживает три профессиональных клуба (волейбольный, баскетбольный и спидвейный), реализует образовательный проект «ФосАгро-школа» на базе подшефной СОШ №25 и проект «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)»; восстанавливает и строит православные святыни, выделила 10,5 млн рублей на приобретение квартир молодым медикам г. Балаково. Главная цель социальной политики «ФосАгро» — создание комфортных условий труда, быта сотрудников предприятий, входящих в состав Группы, а также участие в проектах, направленных на улучшение социальной обстановки в регионах присутствия. Так, только в 2019 году на реализацию различных социальных проектов в Саратовской области «ФосАгро» направит 175 млн рублей.

Гран-при регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» дает право Балаковскому филиалу АО «Апатит» принять участие в его федеральном этапе, итоги которого будут подведены до конца текущего года.

Справка:

ФосАгро (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более.

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них – на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.

ИСТОЧНИК KP.RU