СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-21T09:11:36+03:00

В одном из клубов Саратова задержали закладчика наркотиков.

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В Саратове полицейские задержали дилера наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, свертки с марихуаной лежали на аптечке в одном из увеселительных заведений города.

- Клиенты заведения в случае необходимости могли получить первую медпомощь или, в зависимости от пожеланий, поднять себе настроение, — отметили в главке.

Также часть наркотиков, но уже синтетического происхождения, нашли в авто злоумышленника — более 50 граммов смеси.

Парень признался, что раскладывал закладки недалеко от клуба. В отношении него возбуждено дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU