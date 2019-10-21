В одном из клубов Саратова задержали закладчика наркотиков
В одном из клубов Саратова задержали закладчика наркотиков.
В Саратове полицейские задержали дилера наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, свертки с марихуаной лежали на аптечке в одном из увеселительных заведений города.
- Клиенты заведения в случае необходимости могли получить первую медпомощь или, в зависимости от пожеланий, поднять себе настроение, — отметили в главке.
Также часть наркотиков, но уже синтетического происхождения, нашли в авто злоумышленника — более 50 граммов смеси.
Парень признался, что раскладывал закладки недалеко от клуба. В отношении него возбуждено дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU