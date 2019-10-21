В Саратове будут судить женщину, до смерти забившую больную мать

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-21T09:40:15+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, что повлекло смерть потерпевшей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 44-летняя женщина.

Следствие считает, что она вместе с 74-летней матерью жила в квартире дома на Рабочей улице. При этом пожилая гражданка болела и не могла самостоятельно ходить и обслуживать себя.

В ночь на 10 августа дочь проснулась и увидела, что мать спустилась с постели на пол. Женщина попыталась ее уложить обратно, но ей не хватило сил. В порыве гнева она начала избивать родственницу, нанося удары руками и ногами по лицу и телу. Орудием стала также пластиковая бутылка с водой.

После этого злоумышленница легла спать, оставив мать на полу.

Утром она обнаружила, что та мертва и вызвала «скорую помощь». Медики установили, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок.

Гражданка признала вину, раскаялась и была взята под стражу. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU