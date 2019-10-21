В Саратове будут судить женщину, до смерти забившую больную мать
Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, что повлекло смерть потерпевшей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 44-летняя женщина.
Следствие считает, что она вместе с 74-летней матерью жила в квартире дома на Рабочей улице. При этом пожилая гражданка болела и не могла самостоятельно ходить и обслуживать себя.
В ночь на 10 августа дочь проснулась и увидела, что мать спустилась с постели на пол. Женщина попыталась ее уложить обратно, но ей не хватило сил. В порыве гнева она начала избивать родственницу, нанося удары руками и ногами по лицу и телу. Орудием стала также пластиковая бутылка с водой.
После этого злоумышленница легла спать, оставив мать на полу.
Утром она обнаружила, что та мертва и вызвала «скорую помощь». Медики установили, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок.
Гражданка признала вину, раскаялась и была взята под стражу. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU