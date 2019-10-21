2019-10-21T09:40:15+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить женщину, до смерти забившую больную мать

Дочь раскаялась и созналась
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, что повлекло смерть потерпевшей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 44-летняя женщина.

Следствие считает, что она вместе с 74-летней матерью жила в квартире дома на Рабочей улице. При этом пожилая гражданка болела и не могла самостоятельно ходить и обслуживать себя.

В ночь на 10 августа дочь проснулась и увидела, что мать спустилась с постели на пол. Женщина попыталась ее уложить обратно, но ей не хватило сил. В порыве гнева она начала избивать родственницу, нанося удары руками и ногами по лицу и телу. Орудием стала также пластиковая бутылка с водой.

После этого злоумышленница легла спать, оставив мать на полу.

Утром она обнаружила, что та мертва и вызвала «скорую помощь». Медики установили, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок.

Гражданка признала вину, раскаялась и была взята под стражу. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове у девушки из машины украли 52 тыс. рублей
В Саратове ученые обсуждают технологию переработки отходов в Горном
В начале ноября в селе Вязовка откроют модельную библиотеку
Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду
Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе
Людмила Сиротина: Региональный политсовет «Единой России» усилился представителями первичных отделений
В Саратове 13 пожарных тушили здание на Песчано-Уметском тракте
В Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи и троллейбусы
Аткарская прокуратура выявила пять сайтов по продаже поддельных медкнижек
В Балакове женщина отделалась условным сроком за нападение на полицейского
В Саратовской области от гриппа привились свыше 517 тыс. человек
Под Саратовом 37 человек тушили административно-производственное здание
В трех районах Саратова с обеда не будет горячей воды
Эволюция домофона. Зачем менять обычный на «умный»?
Житель Камышина приехал грабить в Саратов и остался недоволен приговором
Саратовские боксеры взяли четыре медали международного турнира
В саратовскую колонию пытались передать героин в грецком орехе
В Энгельсе на пожаре погиб мужчина
Радаев остается в топе рейтинга «Петербургской политики»
В трех районах Саратова весь день не будет воды
В Красноармейске у мужчины из «Мерседеса» украли деньги и телефон
Добровольцы укрыли от дождя оставленные на месте гибели Лизы Киселёвой игрушки
В Энгельсе полыхал рыбный цех
Коммунальщики высадили более 30 деревьев в скверах Саратова
Отключена вода на четырех улицах в Елшанке
В Сухом Карабулаке наркоман украл из магазина деньги и сигареты
В Вольске полыхали два автобуса
В Красноармейском районе на пожаре из-за сигареты погиб мужчина
Саратовец прикинулся газовиком ради кражи 30 тыс. рублей