Саратовская теннисистка выиграла международный турнир

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-21T08:47:45+03:00

Она взяла три награды

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В Австралии 8 октября стартовали Всемирные Игры INAS Global Games — крупнейшие соревнования паралимпийского цикла.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Саратовская теннисистка Анжелика Косачева на соревнованиях взяла пятое место в женской одиночной категории, бронзу — в женской парной категории и стала лучшей в командном турнире в составе сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU