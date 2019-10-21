Саратовская теннисистка выиграла международный турнир
Она взяла три награды
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В Австралии 8 октября стартовали Всемирные Игры INAS Global Games — крупнейшие соревнования паралимпийского цикла.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Саратовская теннисистка Анжелика Косачева на соревнованиях взяла пятое место в женской одиночной категории, бронзу — в женской парной категории и стала лучшей в командном турнире в составе сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU