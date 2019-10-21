Саратовские таможенники задержали под Пензой 21 тонну груш

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-21T08:36:48+03:00

Фрукты были привезены из Польши и Бельгии

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На трассе в Пензенской области саратовские таможенники задержали партию груш.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, грузовик перевозил 21,4 тонны свежих фруктов.

На упаковке значилось, что груши привезены из Турции. Однако таможенники установили, что компания, отправившая товар, была ликвидирована еще в июне 2019 года.

При тщательном осмотре оказалось, что на упаковке стерта прежняя маркировка с указанием настоящих производителей. В действительности груши были привезены из Бельгии и Польши.

Товар был изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU