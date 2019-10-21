Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата России по блицу

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-21T08:21:50+03:00

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В Сочи завершились чемпионаты России по блицу среди мужчин, женщин, ветеранов и ветеранов-женщин.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, второе место у женщин завоевала международный гроссмейстер Наталья Погонина, представляющая Саратовскую область.

Она уступила Анастасии Бондарук из Санкт-Петербурга и обошла Елену Томилову из Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU