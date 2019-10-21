2019-10-21T08:22:26+03:00
Происшествия

В Самойловском районе племянника заподозрили в убийстве дяди

Труп был найден около пруда поселка Алексеевский
Екатерина Семенова
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В поселке Алексеевский Самойловского района Саратовской области было найдено тело 47-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп был найден 17 октября возле местного пруда.

На теле имелись следы насильственной смерти. Экспертиза показала, что причиной смерти является тупая травма головы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый — 39-летний племянник погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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