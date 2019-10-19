2019-10-19T22:59:23+03:00
Происшествия

У министерства транспорта Саратовской области сбили пешехода

Пострадавшего госпитализировали
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня вечером, 19 октября, был сбит пешеход.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель Hyundai наехал на человека на пересечении улиц Пугачева и 1-я Садовая, когда тот шел по переходу.

Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали потерпевшего. На месте также работала ДПС.

Стоит отметить, что недалеко от этого перекрестка находится министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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