У министерства транспорта Саратовской области сбили пешехода

19 Окт. 22:59 2019-10-19T22:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня вечером, 19 октября, был сбит пешеход.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель Hyundai наехал на человека на пересечении улиц Пугачева и 1-я Садовая, когда тот шел по переходу.

Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали потерпевшего. На месте также работала ДПС.

Стоит отметить, что недалеко от этого перекрестка находится министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU