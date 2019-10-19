У министерства транспорта Саратовской области сбили пешехода
Пострадавшего госпитализировали
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня вечером, 19 октября, был сбит пешеход.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель Hyundai наехал на человека на пересечении улиц Пугачева и 1-я Садовая, когда тот шел по переходу.
Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали потерпевшего. На месте также работала ДПС.
Стоит отметить, что недалеко от этого перекрестка находится министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU