Два человека пострадали в ДТП ВАЗ-2115 и бензовоза под Балашовом
После столкновения легковушка улетела в кювет
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Около села Барки Балашовского района Саратовской области сегодня днем, 19 октября, произошла авария ВАЗ-2115 и бензовоз DAF.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов» после столкновения легковушка улетела в кювет.
В ДТП пострадали два человека из «пятнадцатой» — 69-летний водитель и 62-летний пассажир. Спасатели облспаса вытащили их из машины, а «скорая» госпитализировала.
На месте также работали сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU