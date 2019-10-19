Два человека пострадали в ДТП ВАЗ-2115 и бензовоза под Балашовом

19 Окт. 22:47 2019-10-19T22:47:16+03:00

После столкновения легковушка улетела в кювет

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Около села Барки Балашовского района Саратовской области сегодня днем, 19 октября, произошла авария ВАЗ-2115 и бензовоз DAF.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов» после столкновения легковушка улетела в кювет.

В ДТП пострадали два человека из «пятнадцатой» — 69-летний водитель и 62-летний пассажир. Спасатели облспаса вытащили их из машины, а «скорая» госпитализировала.

На месте также работали сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU