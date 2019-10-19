В Саратовской области на трассе столкнулись МАН и «Лада Ларгус»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-19T14:49:40+03:00

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В Вольском районе Саратовской области сегодня, 19 октября, произошла авария большегруза и легковушки.

- ДТП случилось в 11:35 на 188-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего водителя и МАНа, который вел 44-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка легковушки, ей оказали медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU