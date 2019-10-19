За сутки из авто в Саратове вытащили доллары, евро, рубли и ноутбук

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-19T13:15:54+03:00

Полицейские обращаются к владельцам машин и просят не оставлять в салоне ценные вещи

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В Саратове за прошедшие сутки из нескольких автомобилей украли деньги и имущество.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области, полицейские обращаются к владельцам машин и просят не оставлять в салоне ценные вещи.

Так, ночью кто-то разбил окно припаркованного у ТЦ на улице Мичурина в Волжском районе Mercedes-Benz и украл оттуда кошелек с 418 долларами, 35 евро и 100 рублями. После обнаружения пропажи хозяин иномарки пошел в полицию.

Также жертвой стала еще одна жительница этого района. Аналогичным способом из ее Geely Emgrand украли 52 тыс. рублей и банковскую карту, с которой списали 30 тыс. рублей.

А в Заводском районе из Lada Priora пропал ноутбук за 75 тыс. рублей. Машина стояла на улице Орджоникидзе, внешних повреждений на ней нет.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела.

В главке напоминают, что нельзя оставлять ключи в авто, нужно включать сигнализацию, на ночь для транспорта нужно выбрать стоянку с охраной или хорошо освещенное место, а также следует установить дополнительный источник питания к противоугонной сигнализации и другие способы защиты от воров и угонщиков.

Если преступление все же произошло, то стоит как можно скорее обратиться в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU