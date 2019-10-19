Рецидивист совершил кражу из гаража в Энгельсе на 14 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-19T11:58:42+03:00

Он прихватил с собой снасти, удочки и аккумулятор

Изменить размер текста: A A

В Энгельсском районе Саратовской области полиция вчера, 18 октября, раскрыла кражу, совершенную с незаконным проникновением в гараж.

- Заявление от 51-летнего мужчины поступило вечером 20 августа. Он рассказал, что в период с 16 числа кто-то взломал замки металлических и проник в бокс в ГСК «Автокооператив-1» в Энгельсе-1. Оттуда злоумышленник похитил рыболовные снасти, удочки, аккумулятор и зарядку для него. Сумма ущерба составила 14,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 26-летнего мужчину, ранее «сидевшего» за кражи, грабеж и угон. Похищенное имущество у него не изъяли, злоумышленник его продал.

ИСТОЧНИК KP.RU