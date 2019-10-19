Госдолг Саратовской области составляет почти 48 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-19T10:34:23+03:00

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Государственный долг Саратовской области, по данным министерства финансов РФ на 1 октября, составляет почти 48 млрд рублей — 47 млрд 957 млн 664 тыс. рублей.

Как сообщили в Минфине, федеральному бюджету регион должен более 26 млрд рублей, банкам — почти 17 млрд, а по государственным ценным бумагам — 5 млрд рублей.

Объем долга муниципальных образований области вырос — до почти 10,36 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU