В Балашове после коллективной пьянки мужчина пошел в полицию

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-19T09:42:13+03:00

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В Балашове Саратовской области вчера, 18 октября, полиция задержала подозреваемого вора золота.

- Сообщение от 36-летнего потерпевшего поступило 10 октября. Он рассказал, что 8 числа пил у 42-летнего знакомого с 30-летней женщиной и своим ровесником. А после застолья обнаружил пропажу с шеи золотой цепочки, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело за кражу и задержала 42-летнего гражданина. У него не забрали похищенное украшение, так как он его сдал в ломбард.

Злоумышленнику выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU