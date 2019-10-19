2019-10-19T09:29:21+03:00
Общество

В Саратовской области ГИБДД научит детей делать световозвращающие элементы

Скоро стартует акция «Внимание, осенние каникулы!»
Ольга Симонова
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За девять месяцев 2019 года в Саратовской области случилось 291 ДТП с детьми до 16 лет. В них пострадали 312 ребят, 11 — погибли.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по региону, за тот же период в 134 авариях пострадали 154 ребенка, которые были пассажирами, пятеро — погибли.

Также остро стоит проблема ДТП с участием детей-пешеходов. Так, в 104 подобных инцидентах пострадали 104 ребенка, а двое — погибли. Из них 39 наездов на несовершеннолетних были на пешеходных переходах, а 43 аварии случились по вине самих ребят.

В связи с этим сотрудники областной Госавтоинспекции проведут мероприятие «Внимание, осенние каникулы!». С 21 октября по 3 ноября дорожные полицейские уделят внимание профилактике аварий с участием детей, как в отношении водителей, не пропускающих пешеходов, так и в отношении детей, нарушающих правила перехода дороги.

Перед каникулами сотрудники ГИБДД посетят школы и проведут с ребятами профилактические беседы и мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов на одежду. Внимания от госавтоинспекторов удостоятся и родители школьников. К ним придут на собрания и поднимут тему использования детских кресел в авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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