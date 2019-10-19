Саратовские волонтеры всю ночь искали пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-19T08:55:53+03:00

Татьяна Данилова не ориентировалась в пространстве

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В Саратове сегодня ночью, 19 октября, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители искали пропавшую пенсионерку.

Как сообщили на странице отряда в соцсети «ВКонтакте», 68-летняя Татьяна Данилова пропала вечером 18 октября и не ориентировалась в пространстве.

Для поисков были созданы экипажи из добровольцев, которые прочесывали окрестности.

К пяти часам утра пенсионерку нашли живой. В комментариях к посту родственники пропавшей начали выражать благодарность за оперативную работу и спасение женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU