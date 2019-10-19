В аварии ВАЗов у Дубков пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-19T08:57:24+03:00

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В Саратовском районе вчера вечером, 18 октября, столкнулись два ВАЗа.

- Авария произошла в 18:20 на 2-м км автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка. 54-летний водитель ВАЗ-21099 не убедился в безопасности поворота налево и врезался в ВАЗ-21093, который ехал по встречке, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадали пассажиры «девятки» — 33-летняя женщина и 25-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU