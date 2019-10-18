В «Автодоме» на Верхней могут вместо водовода установить резервуары
В доме «Автодом» на улице Верхняя в Саратове ищут варианты для подведения второй линии водоснабжения.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», эта тема была поднята на совещании с обманутыми дольщиками.
Дело в том, что на первых трех этажах здания размещена парковка, поэтому по законодательству необходим второй рукав для воды. Поэтому Минстрой вместе с инвестором, УМ-24, ищут возможности.
При этом дом почти готов. Поиск коридора, где можно проложить трубу, должен быть завершен в понедельник
- Если вариант не найдем, то придется устраивать резервуары, — заметил министр строительства и ЖКЖ области Павел Мигачев.
ИСТОЧНИК KP.RU