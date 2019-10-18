Тайный инвестор готов выкупить квартиры в проблемном доме в обмен на землю в Саратове
Речь о доме на 2-м Одесском проезде
.Фото: Александр Уриевский
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На совещании в правительстве Саратовской области обсудили судьбу проблемного дома на 2-м Одесском проезде.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что в доме 20 квартир находятся в залоге у частной компании. При этом в квартирах проживают люди.
Сейчас есть инвестор, который готов выкупить квартиры в обмен на участок в городе. При этом он желает сохранить инкогнито.
Мэр Саратова Михаил Исаев заметил, что этот анонимный инвестор планирует выкупить все квартиры в обмен на участок в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU