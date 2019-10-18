Тайный инвестор готов выкупить квартиры в проблемном доме в обмен на землю в Саратове

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-18T16:47:33+03:00

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На совещании в правительстве Саратовской области обсудили судьбу проблемного дома на 2-м Одесском проезде.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что в доме 20 квартир находятся в залоге у частной компании. При этом в квартирах проживают люди.

Сейчас есть инвестор, который готов выкупить квартиры в обмен на участок в городе. При этом он желает сохранить инкогнито.

Мэр Саратова Михаил Исаев заметил, что этот анонимный инвестор планирует выкупить все квартиры в обмен на участок в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU