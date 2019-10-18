Саратовский облсуд отклонил иск Веры Афанасьевой к ТИК Заводского района

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-18T16:39:16+03:00

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Областной суд отклонил иск бывшего кандидата в депутаты облдумы Веры Афанасьевой об отмене результатов выборов по Заводскому одномандатному избирательному округу №2.

Напомним, что Вера Афанасьева подала иск к территориальной избирательной комиссии Заводского района Саратова о признании недействительными дополнительных выборов в облдуму по Заводскому округу №2, которые прошли 8 сентября этого года.

Бывший кандидат отстаивала свою позицию в областном суде.

17 октября в рамках рассмотрения дела, суд предоставил Афанасьевой право изучить документы, относящиеся к оформлению заявлений, поданных в рамках «Мобильного избирателя». При этом экс-кандидат снова осталась недовольной и в очередной раз устроила скандал, с привлечением сотрудников полиции, обвинив комиссию в фальсификации документов и нарушении ее прав.

- Вера Владимировна в очередной раз представила ситуацию в выгодном для себя свете, забывая при этом как про права избирателей, так и про морально-этические нормы. Действительно, суд удовлетворил ходатайство Афанасьевой о праве изучить документы, относящиеся к «Мобильному избирателю». В соответствии с решением суда экс-кандидату были предоставлены для ознакомления журналы регистрации заявлений, сами заявления. Это официальные документы, которые хранятся в территориальной избирательной комиссии, комиссия не препятствовала ознакомлению с ними. Обратите внимание — суд на тот момент не давал разрешения на какую-либо обработку персональных данных, находящихся в этих журналах и заявлениях (а по закону — это любая информация, прямо относящаяся к физическому лицу, то есть в том числе и фамилия, имя и отчество гражданина). Мои попытки не допустить нарушение закона «О персональных данных» были в грубой форме пресечены Афанасьевой и ее адвокатом, который продолжал переписывать персональные данные избирателей. Все происходящее было зафиксировано на видео, думаю, что мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям указанных лиц.

Что касается самого иска — избирательная комиссия полностью удовлетворена решением суда. Выборы прошли в четком соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства, оснований для признания их недействительными не было и быть не может, — прокомментировала ситуацию председатель ТИК Заводского района Людмила Кошкина.

ИСТОЧНИК KP.RU