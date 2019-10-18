Жителя Балаково второй раз поймали на пьяной езде
Мужчину ждут исправительные работы
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Суд признал 47-летнего балаковца виновным в неоднократной пьяной езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в марте 2018 года за вождение подшофе мужчину штрафовали на 30 тыс. рублей и лишали прав на полтора года.
Однако в ночь с 31 августа на 1 сентября гражданин сел за руль ВАЗа и поехал из поселка Петровский в Балаково. Его остановили дорожные инспекторы и выявили нетрезвой состояние.
Теперь мужчина проведет два года без прав и 200 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU