В Энгельс приедет ученик Стивена Сигала

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-18T16:35:24+03:00

Он будет выступать два дня

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Спортсмены энгельсского клуба «Айкидо Покровск» посетили Москву, где на базе спортивного комплекса «Фили» состоялся II международный будо-фестиваль с участием всемирно известного мастера боевых искусств Стивена Сигала.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в мероприятии приняли участие более 100 практикующих спортсменов, представляющие почти 20 стран мира.

Так, ребята пообщались с Амиром Али и Эллиотом Фрименом - учеником Стивена Сигала.

Последний примет участие в семинаре, который пройдет с 18 по 20 октября в Энгельсе на улице Марины Расковой, 4 и Халтурина, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU