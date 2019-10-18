После вмешательства прокуратуры в Вольске отремонтировали остановки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-18T16:31:59+03:00

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Прокуратура Саратовской области по обращению жителя региона провела проверку о неудовлетворительном состоянии остановок пассажирского транспорта в Вольске.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет об объектах на Комсомольской улице 188 и 251, Петровской напротив дома №25, Коммунистической напротив здания №54.

После представления в адрес районного главы на местах появились павильоны, бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU