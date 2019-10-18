После вмешательства прокуратуры в Вольске отремонтировали остановки
Установлены бордюры и остановки
Изменить размер текста:
Прокуратура Саратовской области по обращению жителя региона провела проверку о неудовлетворительном состоянии остановок пассажирского транспорта в Вольске.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет об объектах на Комсомольской улице 188 и 251, Петровской напротив дома №25, Коммунистической напротив здания №54.
После представления в адрес районного главы на местах появились павильоны, бордюры.
ИСТОЧНИК KP.RU