В Саратове пройдет выставка памяти Андрея Крылова

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-18T16:26:29+03:00

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В Саратове открывается выставка «Знакомый и незнакомый Иван Андреевич Крылов».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, узнать больше о поэте, издателе, переводчике, библиографа можно будет из гравюр собрание музея, прижизненного издания басен и миниатюрного издания 1848 года с автографом Михаила Николаевича Чернышевского.

Документы из архива его дочери Н.М. Чернышевской делают возможным предположение, что книга могла принадлежать именно ему и он подарил дочери Нине в день ее 16-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU