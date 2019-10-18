В Саратове пройдет выставка памяти Андрея Крылова
Гости мероприятия узнают больше о жизни поэта
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В Саратове открывается выставка «Знакомый и незнакомый Иван Андреевич Крылов».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, узнать больше о поэте, издателе, переводчике, библиографа можно будет из гравюр собрание музея, прижизненного издания басен и миниатюрного издания 1848 года с автографом Михаила Николаевича Чернышевского.
Документы из архива его дочери Н.М. Чернышевской делают возможным предположение, что книга могла принадлежать именно ему и он подарил дочери Нине в день ее 16-летия.
ИСТОЧНИК KP.RU