В Калининске мужчина отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-18T16:23:18+03:00

Гражданин уже привлекался к ответственности за это правонарушение

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Суд признал 27-летнего жителя Калининска виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в мае 2018 года мужчину уже штрафовали и лишили прав за вождение пьяным, однако 2 апреля гражданин сел за руль грузовика снова подшофе и ехал, пока его не остановила дорожная инспекция.

Теперь лихач пройдет 180 часов обязательных работ и ближайшие два года не сядет за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU