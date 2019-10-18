В Калининске мужчина отработает пьяную езду
Гражданин уже привлекался к ответственности за это правонарушение
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Суд признал 27-летнего жителя Калининска виновным в нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в мае 2018 года мужчину уже штрафовали и лишили прав за вождение пьяным, однако 2 апреля гражданин сел за руль грузовика снова подшофе и ехал, пока его не остановила дорожная инспекция.
Теперь лихач пройдет 180 часов обязательных работ и ближайшие два года не сядет за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU