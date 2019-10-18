Прошел вечер памяти саратовского краеведа

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-18T16:19:06+03:00

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В центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный саратовскому краеведу, писателю Владимиру Цыбину.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, он написал более 200 очерков, опубликованных в различных газетах и журналах. Владимир Цыбин автор краеведческих сборников и книг «Пароход на Волге», «Саратовский музей Волгаря», «Волжские суда в Сталинградском сражении», ««Саратовский ледокол» - первый ледокол на Волге» и других.

Почтить память пришли заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Бахарева, первый заместитель председателя областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Азовцев и другие.

Также заведующая отделом Центра муниципальной и краеведческой информации Инесса Кузнецова рассказала о программе по оцифровке книг саратовских авторов с целью сохранения культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU