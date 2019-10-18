Не надо нас загонять в Фонд: Дольщики Саратова не хотят получать квартиры в других домах

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-18T16:17:32+03:00

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В Сараотве сегодня прошло совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», тема сегодняшнего обсуждения — дома, которые должны быть сданы до конца года.

В бывшем ЖСК «Стройинтерсервис», который сейчас курирует Фонд защиты дольщиков Саратовской области, по дому №12 в четвертом микрорайоне, до сих пор нет согласия среди дольщиков. Из 196 человек 30 уже получили квартиры в других домах, 26 получат до конца года. Об этом заявил мэр Михаил Исаев.

Часть дольщиков заявляет, что не будут вступать в этот фонд, потому что сомнительно право собственности на квартиры, подобранные в готовых домах.

- Мы хотим в своем доме получить, а не других, не надо загонять нас в Фонд. Те люди, которые получили квартиры в других домах, вынуждены отдавать документы на свою недостроенную квартиру, — возмущались некоторые члены ЖСК.

Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной пояснил, что формально они не дольщики, а соучредители ЖСК.

- Если вы не хотите получать квартиры, не хотите вступать в Фонд, а хотите дождаться достройки именно вашего дома — это ваше право. Ждите, — также предложил губернатор Радаев, посоветовав пообщаться с коллегами из ЖСК на Шелковичной, которые 20 лет ждали.

ИСТОЧНИК KP.RU