Не надо нас загонять в Фонд: Дольщики Саратова не хотят получать квартиры в других домах
В Сараотве сегодня прошло совещание по проблемам обманутых дольщиков.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», тема сегодняшнего обсуждения — дома, которые должны быть сданы до конца года.
В бывшем ЖСК «Стройинтерсервис», который сейчас курирует Фонд защиты дольщиков Саратовской области, по дому №12 в четвертом микрорайоне, до сих пор нет согласия среди дольщиков. Из 196 человек 30 уже получили квартиры в других домах, 26 получат до конца года. Об этом заявил мэр Михаил Исаев.
Часть дольщиков заявляет, что не будут вступать в этот фонд, потому что сомнительно право собственности на квартиры, подобранные в готовых домах.
- Мы хотим в своем доме получить, а не других, не надо загонять нас в Фонд. Те люди, которые получили квартиры в других домах, вынуждены отдавать документы на свою недостроенную квартиру, — возмущались некоторые члены ЖСК.
Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной пояснил, что формально они не дольщики, а соучредители ЖСК.
- Если вы не хотите получать квартиры, не хотите вступать в Фонд, а хотите дождаться достройки именно вашего дома — это ваше право. Ждите, — также предложил губернатор Радаев, посоветовав пообщаться с коллегами из ЖСК на Шелковичной, которые 20 лет ждали.
ИСТОЧНИК KP.RU