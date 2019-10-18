В Балаково работникам ООО «Молот» выдали 185 тыс. рублей по зарплате

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-18T16:15:48+03:00

Свои деньги получили 14 человек

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Прокуратура Балакова выявила факт нарушения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 14 работников ООО «Молот» недополучили зарплату за июнь в размере 185 тыс. рублей.

После представления, которое получил руководитель организации и постановления о возбуждении дела на директора общества и самой компании, гражданам выдали их деньги.

Виновник получил 13 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU