В Балаково работникам ООО «Молот» выдали 185 тыс. рублей по зарплате
Свои деньги получили 14 человек
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Прокуратура Балакова выявила факт нарушения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 14 работников ООО «Молот» недополучили зарплату за июнь в размере 185 тыс. рублей.
После представления, которое получил руководитель организации и постановления о возбуждении дела на директора общества и самой компании, гражданам выдали их деньги.
Виновник получил 13 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU