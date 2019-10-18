В Саратовской области зарегистрировано 2036 неблагополучных семей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-18T16:11:06+03:00

В них проживают 4040 детей

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В правительстве Саратовской области 17 октября прошло заседание постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона, в Саратовской области насчитывается 2036 семей, где проживают 4040 семей.

В сентябре 2019 года обнаружено 96 таких ячеек общества, в которых находятся 183 ребенка, из социально опасного положения выявлено 246 человек.

В результате проведенной реабилитационной работы социально-реабилитационных центров и центров «Семья» в сентябре 2019 года в кровные семьи вернули 132 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU