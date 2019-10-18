В Саратове пройдет музыкальный марафон
В честь дня рождения консерватории
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Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова исполняется 107 лет 21 октября.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в честь этого дня учреждение организует двухдневный музыкальный марафон.
Гостей ждет музыка в стиле классика, джаз, русские народные песни. Планируются выступления архиерейского мужского хора Саратовской митрополии, Брандт Брасс ансамбля, концерт органной музыки при свечах.
ИСТОЧНИК KP.RU