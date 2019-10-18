Жительница Новых Бурасов стала жертвой телефонного мошенничества

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-18T15:39:42+03:00

С ее счета списали почти 2 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции обратилась 51-летняя жительница Новых Бурасов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонила якобы сотрудника банка и сказала, что кто-то вошел в личный кабинет женщины и пытается снять деньги.

Чтобы этого не было, нужно продиктовать все данные.

Однако после сообщения реквизитов гражданка лишилась почти 2 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU