Жительница Новых Бурасов стала жертвой телефонного мошенничества
С ее счета списали почти 2 тыс. рублей
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В отдел полиции обратилась 51-летняя жительница Новых Бурасов.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонила якобы сотрудника банка и сказала, что кто-то вошел в личный кабинет женщины и пытается снять деньги.
Чтобы этого не было, нужно продиктовать все данные.
Однако после сообщения реквизитов гражданка лишилась почти 2 тыс. рублей.
Полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU